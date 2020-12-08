RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 03:33

  Олег77 написав:Амвросий
Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится?
Сравнение не корректное....BMW X5 с салона,товар штучный для имущих.Для большой хотелки иметь такое же BMW,есть б/у с США,Европы или иное(конкурентный рынок на любой кошелёк).А с электричеством также можно б/у приобрести или конкуренция есть?Амвросий даёт расклад,как можно оставаться в пределах разумной цены и чтобы все были при гешефте.Дайте Вы свой экономический расклад,что при цене 0.8- 0.9коп/квт.,всё пойдёт прахом и настанет энергетический коллапс отрасли.Как только просишь любителей всяких повышений разложить по полочкам,почему при +100грн.(образно)наступит рай и благолепие (для некоторых),а при текущей цене будет тьма,разруха и упадок их тут же ветром сдувает или такую пургу несут.Это как атеисты говорят: "а докажите,что Бог-есть",а им в ответ:"а вы мне докажите,что его-нету".Объясните обратное и наши Вам аплодисменты.
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 27.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ
R2 » Пон 21 гру, 2020 16:55
2 183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 02:14
galex
Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць 1, 2
R2 » Суб 19 гру, 2020 16:18
14 1257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 21:21
ruvex
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
32 3054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 17:05
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (548)
22.12.2020 03:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.