Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Додано: Вів 22 гру, 2020 03:33

Олег77 написав: Амвросий

Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится? Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится?

Сравнение не корректное....BMW X5 с салона,товар штучный для имущих.Для большой хотелки иметь такое же BMW,есть б/у с США,Европы или иное(конкурентный рынок на любой кошелёк).А с электричеством также можно б/у приобрести или конкуренция есть?Амвросий даёт расклад,как можно оставаться в пределах разумной цены и чтобы все были при гешефте.Дайте Вы свой экономический расклад,что при цене 0.8- 0.9коп/квт.,всё пойдёт прахом и настанет энергетический коллапс отрасли.Как только просишь любителей всяких повышений разложить по полочкам,почему при +100грн.(образно)наступит рай и благолепие (для некоторых),а при текущей цене будет тьма,разруха и упадок их тут же ветром сдувает или такую пургу несут.Это как атеисты говорят: "а докажите,что Бог-есть",а им в ответ:"а вы мне докажите,что его-нету".Объясните обратное и наши Вам аплодисменты.