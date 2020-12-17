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Борошно зростає в ціні. Скільки коштуватиме хліб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на борошно підвищились, але це менше позначиться на вартості хліба через велику конкуренцію на ринку.
Дивися повний текст Борошно зростає в ціні. Скільки коштуватиме хліб
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