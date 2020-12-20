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Reuters: Виробництво смартфонів і комп’ютерів під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Виробники автомобілів й електроніки: від телевізорів до смартфонів, - б'ють на сполох через глобальний дефіцит мікрочіпів. Це вже призвело до виробничих затримок в часи, коли споживчий попит відскочив назад після кризи, спричиненої коронавірусом.
Дивися повний текст Reuters: Виробництво смартфонів і комп’ютерів під загрозою через дефіцит мікрочіпів у світі
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:36
8-дюймовых чипов? Вы хотя бы читаете, то что публикует?
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Alexanets
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:38
Alexanets написав:
8-дюймовых чипов? Вы хотя бы читаете, то что публикует?
Зачем? Ты ещё скажи - редактора нанять, или корректора.
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