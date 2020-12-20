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Reuters: Виробництво
смартфонів і комп’ютерів під...

Reuters: Виробництво смартфонів і комп’ютерів під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:36

Reuters: Виробництво смартфонів і комп’ютерів під...

Пропонуємо до обговорення:
Виробники автомобілів й електроніки: від телевізорів до смартфонів, - б'ють на сполох через глобальний дефіцит мікрочіпів. Це вже призвело до виробничих затримок в часи, коли споживчий попит відскочив назад після кризи, спричиненої коронавірусом.

Дивися повний текст Reuters: Виробництво смартфонів і комп’ютерів під загрозою через дефіцит мікрочіпів у світі.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:36

8-дюймовых чипов? Вы хотя бы читаете, то что публикует?
Alexanets
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:38

  Alexanets написав:8-дюймовых чипов? Вы хотя бы читаете, то что публикует?

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