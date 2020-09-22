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Український мобільний оператор
буде ідентифікувати...

Український мобільний оператор буде ідентифікувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23

Український мобільний оператор буде ідентифікувати...

Пропонуємо до обговорення:
lifecell першим почав застосовувати шеринг електронних документів, що засвідчують особу через додаток Дія.

Дивися повний текст Український мобільний оператор буде ідентифікувати абонентів через Дію.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:24

Молодци. Все нужно перенести в онлайн, спасибо Дубилету и Президенту.
Верю, что скоро не придется бегать по бумажки, а то с этим часто трудности (сейчас вот с больничными листами, то бланки закончились, то еще что-то).
Rainbow
 
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