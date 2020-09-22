lifecell першим почав застосовувати шеринг електронних документів, що засвідчують особу через додаток Дія.
Дивися повний текст Український мобільний оператор буде ідентифікувати абонентів через Дію.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23
Український мобільний оператор буде ідентифікувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український мобільний оператор буде ідентифікувати абонентів через Дію.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:24
Молодци. Все нужно перенести в онлайн, спасибо Дубилету и Президенту.
Верю, что скоро не придется бегать по бумажки, а то с этим часто трудности (сейчас вот с больничными листами, то бланки закончились, то еще что-то).
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