RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як правильно закрити ФОП

Як правильно закрити ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:47

Як правильно закрити ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Щоб закрити ФОП, потрібно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора.

Дивися повний текст Як правильно закрити ФОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як правильно звільнитися з роботи
R2 » Суб 28 лис, 2020 08:49
3 432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 02:11
SMOKE
Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
R2 » Суб 15 сер, 2020 14:03
7 1272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:09
vselennaya7804
Киянам нагадали, як правильно передати показання...
R2 » Вів 04 сер, 2020 23:08
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 23:08
Erufu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91723)
21.12.2020 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.