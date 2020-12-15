Поставити техніку планують до 20 грудня.
Дивися повний текст Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57
Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57
В Польше и ЕС полиция обязана предотвращать нарушение закона, поэтому после такого замера скорости, полицейские обязаны остановитт нарушителя, показать видео с замером и выписать штраф. Иначе, если они только зафиксировали превышение скорости, то они не исполнили свою прямую обязанность. Поэтому штрафу, не выписанные на месте - недействительны. Меня часто так ловят :(
У полиции в Украине, по ходу, могут оказаться иные задачи, чем предотвращение нарушений. Посмотрим:)
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