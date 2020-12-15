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Як авто-фантоми будуть
ловити порушників швидкості

Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57

Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості

Пропонуємо до обговорення:
Поставити техніку планують до 20 грудня.

Дивися повний текст Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57

В Польше и ЕС полиция обязана предотвращать нарушение закона, поэтому после такого замера скорости, полицейские обязаны остановитт нарушителя, показать видео с замером и выписать штраф. Иначе, если они только зафиксировали превышение скорости, то они не исполнили свою прямую обязанность. Поэтому штрафу, не выписанные на месте - недействительны. Меня часто так ловят :(

У полиции в Украине, по ходу, могут оказаться иные задачи, чем предотвращение нарушений. Посмотрим:)
Astacus
 
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