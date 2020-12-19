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Україна не входить до
списку країн, які першими...

Україна не входить до списку країн, які першими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Україна не входить до списку країн, які першими...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

Дивися повний текст Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?
ntar1211
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