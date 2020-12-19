RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна не входить до
списку країн, які першими...

Україна не входить до списку країн, які першими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Україна не входить до списку країн, які першими...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

Дивися повний текст Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91761
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?
ntar1211
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:36

Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину, потому что я не лох - Зеленский
tramlin
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:52

  ntar1211 написав:Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?

Ето в лучшем случае если вирус не сильно мутирует и не начнут перевипуск вакцини
для стран тогда Украину подвинут еще дальше
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 27.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:47

Странно, топливо для аэс закупаем, а вакцину купить нельзя? Шароварная логика! При этом, в Финляндии 450 смертельных случаев от ковид, а в Украине за 16тыс смертей перевалило
jyldyrym1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:03

Re: Україна не входить до списку країн, які першими...

Гаранту можно вручить премию Дарвина, правда, правильнее вручить народу. Ведь народ всегда достоен своего правителя?
sequence
 
Повідомлень: 4300
З нами з: 29.12.15
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн
R2 » Пон 21 гру, 2020 11:28
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 11:29
l4567
Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
R2 » Суб 19 гру, 2020 14:28
5 673
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 09:38
Попаданец
Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн
R2 » Суб 19 гру, 2020 01:43
3 341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 11:25
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91736)
21.12.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.