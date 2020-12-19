RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна не входить до
списку країн, які першими...

Україна не входить до списку країн, які першими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Україна не входить до списку країн, які першими...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

Дивися повний текст Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57

Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?
ntar1211
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:36

Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину, потому что я не лох - Зеленский
tramlin
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:52

  ntar1211 написав:Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?

Ето в лучшем случае если вирус не сильно мутирует и не начнут перевипуск вакцини
для стран тогда Украину подвинут еще дальше
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 27.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:47

Странно, топливо для аэс закупаем, а вакцину купить нельзя? Шароварная логика! При этом, в Финляндии 450 смертельных случаев от ковид, а в Украине за 16тыс смертей перевалило
jyldyrym1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:03

Re: Україна не входить до списку країн, які першими...

Гаранту можно вручить премию Дарвина, правда, правильнее вручить народу. Ведь народ всегда достоен своего правителя?
sequence
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 29.12.15
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:30

  jyldyrym1 написав:Странно, топливо для аэс закупаем, а вакцину купить нельзя? Шароварная логика! При этом, в Финляндии 450 смертельных случаев от ковид, а в Украине за 16тыс смертей перевалило

На топливо особой очереди нету...
_hunter
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:36

Re: Україна не входить до списку країн, які першими...

  sequence написав:Ведь народ всегда достоен своего правителя?
Если бы во второму туре был говорящий козел и офшорник то поверьте выбрали бы козла. За Зе надо большое спасибо сказать барыге настолько тот стал токсичным к тому времени.
Джон
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:34

Джон, во втором туре то ладно - с этим понятно. А вот проход зекоманды во второй тур - это результат поделки под названием "слуга народа". У меня до сих пор глаз дергается - как можно было голосовать за актера надеясь что его поведение в кресле президента будет повторять действия его героя на экране? ну уже ведь не 90-е - когда любая чушь с экрана заходила на ура.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9095 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:01

Re: Україна не входить до списку країн, які першими...

  RomanTik написав:А вот проход зекоманды
какая там команда.. нет там команды. Так сбор всего в кучу. Если сравнить с авто то Зе - команда это как китайское авто красивая обертка и гнилой металл который коррозирует с нарастающей прогрессией. А Пе это евробляха битая. Сколько шпакли не ложи толку не будет. Зато Евро)).
Джон
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн
R2 » Пон 21 гру, 2020 11:28
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 11:29
l4567
Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
R2 » Суб 19 гру, 2020 14:28
5 677
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 09:38
Попаданец
Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн
R2 » Суб 19 гру, 2020 01:43
3 343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 11:25
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron