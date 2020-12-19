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Україна не входить до списку країн, які першими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.
Дивися повний текст Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину - Зеленський
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:57
Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?
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ntar1211
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:36
Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину, потому что я не лох - Зеленский
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tramlin
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:52
ntar1211 написав:
Чому шановний гарант не сказав, що Україна стоїть в черзі на отримання вакцини тільки на 2022 рік разом з Монголією і країнами африки?? Язик не повернувся озвучити такий термін?
Ето в лучшем случае если вирус не сильно мутирует и не начнут перевипуск вакцини
для стран тогда Украину подвинут еще дальше
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:47
Странно, топливо для аэс закупаем, а вакцину купить нельзя? Шароварная логика! При этом, в Финляндии 450 смертельных случаев от ковид, а в Украине за 16тыс смертей перевалило
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jyldyrym1
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:03
Гаранту можно вручить премию Дарвина, правда, правильнее вручить народу. Ведь народ всегда достоен своего правителя?
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sequence
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:30
jyldyrym1 написав:
Странно, топливо для аэс закупаем, а вакцину купить нельзя? Шароварная логика! При этом, в Финляндии 450 смертельных случаев от ковид, а в Украине за 16тыс смертей перевалило
На топливо особой очереди нету...
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_hunter
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:36
sequence написав:
Ведь народ всегда достоен своего правителя?
Если бы во второму туре был говорящий козел и офшорник то поверьте выбрали бы козла. За Зе надо большое спасибо сказать барыге настолько тот стал токсичным к тому времени.
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Джон
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:34
Джон, во втором туре то ладно - с этим понятно. А вот проход зекоманды во второй тур - это результат поделки под названием "слуга народа". У меня до сих пор глаз дергается - как можно было голосовать за актера надеясь что его поведение в кресле президента будет повторять действия его героя на экране? ну уже ведь не 90-е - когда любая чушь с экрана заходила на ура.
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RomanTik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 00:01
RomanTik написав:
А вот проход зекоманды
какая там команда.. нет там команды. Так сбор всего в кучу. Если сравнить с авто то Зе - команда это как китайское авто красивая обертка и гнилой металл который коррозирует с нарастающей прогрессией. А Пе это евробляха битая. Сколько шпакли не ложи толку не будет. Зато Евро)).
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Джон
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