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Україна не входить до списку країн, які першими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:21

Джон, а чому Порошенко став токсичним не підкажете? Чи не тому, що з кожної праски волали про апшори, Липецьку фабрику, торгівлю на крові та свінарчуков? Причинно-наслідковий зв'язок у цьому випадку - відсутність мізків у тих, хто обирав нікчемну нездару. І Зе є тим, ким він і був, хіба що став більшим наполеончиком у своїх очах. А те стадо баранів заплатить за свій вибір дуже дорого, а деякі своїм життям, на жаль. "Бита євробляха" кажете? Ну так скажіть Хто там найкращий на ваш погляд, не медведчук випадково? Проблема не в Порошенко, а в головах, від яких усі проблеми.
Sonya
 
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