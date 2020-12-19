Україна не входить до списку країн, які першими...

Додано: Вів 22 гру, 2020 10:21
Джон, а чому Порошенко став токсичним не підкажете? Чи не тому, що з кожної праски волали про апшори, Липецьку фабрику, торгівлю на крові та свінарчуков? Причинно-наслідковий зв'язок у цьому випадку - відсутність мізків у тих, хто обирав нікчемну нездару. І Зе є тим, ким він і був, хіба що став більшим наполеончиком у своїх очах. А те стадо баранів заплатить за свій вибір дуже дорого, а деякі своїм життям, на жаль. "Бита євробляха" кажете? Ну так скажіть Хто там найкращий на ваш погляд, не медведчук випадково? Проблема не в Порошенко, а в головах, від яких усі проблеми.