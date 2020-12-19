В Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярди гривень, що є рекордним показником.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як у Європі.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:35
Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як у Європі.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:39
Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
Чего только не пообещаешь досиживая срок в премьерском кресле. И 40% роста, и зарплаты "как в Европе"....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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