В Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярди гривень, що є рекордним показником.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як у Європі.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:35
Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як у Європі.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:39
Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
Чего только не пообещаешь досиживая срок в премьерском кресле. И 40% роста, и зарплаты "как в Европе"....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32
"При цьому чиновник додав, що уряд виділяє значні бюджетні кошти на медицину, але на місцях виникають проблеми в їх розподілі". Просто копія пуйла. Царь хароший, баярє--погані.
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:45
Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
Как европейский уровень зарплат повысит общую квалификацию врачей и клиник до европейской?
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:59
13500 / 160 = 84.37 грн/час
С большим успехом можно было отменить налоги на финансирование медицины и поставить докторам тариф те-же 85 грн/час или 1 грн 42 коп в минуту, который будут оплачивать пациенты. Теми деньгами, которые государство у них не будет отбирать в виде налогов. Исключив таким образом из цепочки всех паразитов и лишние затраты на администрирование.
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:21
Если будут в год по 2К грн. добавлять, то ЗП не достигнуть европейского уровня и к 3023 г.
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