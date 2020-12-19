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Шмигаль розповів про підвищення
зарплат українським...

Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:35

Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярди гривень, що є рекордним показником.

Дивися повний текст Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:39

Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...

Чего только не пообещаешь досиживая срок в премьерском кресле. И 40% роста, и зарплаты "как в Европе"....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32

"При цьому чиновник додав, що уряд виділяє значні бюджетні кошти на медицину, але на місцях виникають проблеми в їх розподілі". Просто копія пуйла. Царь хароший, баярє--погані.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:45

Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...

Как европейский уровень зарплат повысит общую квалификацию врачей и клиник до европейской?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54

Как в Европе ? Украина это Европа. Вопрос решен ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:59

  R2 написав:Для більш досвідченого лікаря, високої категорії – 13 500 гривень.


13500 / 160 = 84.37 грн/час

С большим успехом можно было отменить налоги на финансирование медицины и поставить докторам тариф те-же 85 грн/час или 1 грн 42 коп в минуту, который будут оплачивать пациенты. Теми деньгами, которые государство у них не будет отбирать в виде налогов. Исключив таким образом из цепочки всех паразитов и лишние затраты на администрирование.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:21

Если будут в год по 2К грн. добавлять, то ЗП не достигнуть европейского уровня и к 3023 г.
Ragnar
 
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Помним, помним. 500 тыс. рабочих мест к маю.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:27

  Амвросий написав:
  R2 написав:Для більш досвідченого лікаря, високої категорії – 13 500 гривень.


13500 / 160 = 84.37 грн/час

С большим успехом можно было отменить налоги на финансирование медицины и поставить докторам тариф те-же 85 грн/час или 1 грн 42 коп в минуту, который будут оплачивать пациенты. Теми деньгами, которые государство у них не будет отбирать в виде налогов. Исключив таким образом из цепочки всех паразитов и лишние затраты на администрирование.

А кто будет инвестировать в килиники, мед. оборудование? Вы ходили в частную клинику хотя бы на консультацию? Поинтересуйтесь какие там тарифы.
Если сделать полностью частную медицину, то в тарифы будут заложены расходы на инвестиции и прибыль инвесторов/акционеров. Мало не покажется.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:31

  Ragnar написав:А кто будет инвестировать в килиники, мед. оборудование?


а что, в них ктото сейчас инвестирует?
их просто для распила госбюджета используют.
Там и врачей-то толковых практически не осталось.

  Ragnar написав:Вы ходили в частную клинику хотя бы на консультацию? Поинтересуйтесь какие там тарифы.


я только в частные и хожу. Получается дешевле, чем в государственных. А заодно быстрее и толк какой-то есть. В частных умеют гораздо больше, чем измерить температуру и сделать рентген с оплатой пленки пациентом.

Да, в частных это стоит каких-то денег, однако дешевле, чем в государственных. В государственных ты платишь и напрасно теряешь время. А в частной ты платишь и получаешь квалифицированную консультацию, профессиональное обследование, анализы и т.д.
Амвросий
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