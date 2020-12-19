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Шмигаль розповів про підвищення
зарплат українським...

Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:02

  Igorten написав:Как в Европе ? Украина это Европа. Вопрос решен ;)

Колония Европы.
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