|
|
|
Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:02
Igorten написав:
Как в Европе ? Украина это Европа. Вопрос решен
Колония Европы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10343
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:54
Ragnar написав:
А кто будет инвестировать в килиники, мед. оборудование? Вы ходили в частную клинику хотя бы на консультацию? Поинтересуйтесь какие там тарифы.
Если сделать полностью частную медицину, то в тарифы будут заложены расходы на инвестиции и прибыль инвесторов/акционеров. Мало не покажется.
А если медицина финансируется с налогов - инвестировать уже не нужно?
Или финансирования с налогов хватит и на зарплату и на инвестирование?
В чём профит то?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2352
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий
і 15 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|