Колония Европы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:02
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:54
А если медицина финансируется с налогов - инвестировать уже не нужно?
Или финансирования с налогов хватит и на зарплату и на инвестирование?
В чём профит то?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 01:48
Re: Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
все не так просто. если прикинуть выплаченные налоги (даже взяв 10к средней зп) и возврат с учетом доли в бюджете расходов на медицина с учетом того, что зарплатный фонд - лишь некоторая часть, то сумма раз в 10 больше реально проведенного времени в больницах по 85 грн за час.
Но вот пенсионеров (а их среди пациентов - большая часть) по таким тарифам гуманнее сразу предложить закапывать.
Множество плательщиков за медицинскую услугу мало пересекается с множеством ее получателей.
И соотношение это становится грустнее с каждым годом, уже сейчас примерно 1 работник платит за 1 пенсионера согласно данным ПФ. Дальше-хуже, где-то до 2051 (1991+60).
Собственно потому без реформы медицина загнется совсем, вопрос только в правильности реформы.
По частным - я вообще тоже предпочитаю, хотя бы просто потому что время, затраченное на посиделки в очередях, обходится дороже приема в частной.
Однако далеко не всегда частная клиника гарантирует качество. По крайней мере не из "крутых" с конскими тарифами, а те, что "подемократичнее" в ценах. Мне лор чуть не начал пробивать не ту носовую пазуху, потому что перепутал и перевернул снимок, благо я вовремя понял что дело пошло не так ))
Хотя в целом конечно качество обслуживания гораздо лучше.
Кстати, в гос.клиниках стоило бы реально ввести отдельную опцию "платно но ускоренно" с ценами пониже частных. И денег заработали бы и поток пациентов распределился - у пенсионеров больше ресурса свободного времени но меньше ресурса по финансам.
В реале конечно эта затея может закончиться плохо. У бюджетных работников рефлекс усложнять обычные бесплатные процессы, чтобы мотивировать клиента на "конвертик"
Европейского уровня зарплаты бюджетников у нас не может быть априори пока этого уровня не достигнут те, кто бюджет наполняет.
Вопрос стоит по другому - мы уже на пороге дефицита медиков, когда он наступит, брать будут всех подряд, даже "двоечников". Собственно с ментами это в каком-то роде происходит, но не везде.
Есть масса моментов, где можно оптимизировать более чем на 50%. Тот же терапевт, если случай типовый, большую часть приема тратит на писанину. В частной в такой ситуации он пощелкал на компе, допечатал что-то свое - сохрянается в электронную карту, с копией на принтер.
Плюс сейчас в голосовой набор умеет любой телефон - все еще более упростилось.
Хотя прогресс уже ощутил, моя мать, хоть и слабенько обращается с техникой, но после сдачи анализа крови на следующий день получила результат на email, отправила его врачу по мессенджеру, получила консультацию и предписания. Не нужно выходить из дома и врачу бегать по пациентам.
Безусловно, есть случаи когда нужно только лично на прием. Но если хотя бы часть несерьезных случаев отсечь таким образом, это сильно улучшить ситуацию.
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:05
как и РФ и прочий постсовок. когда продаешь ресурсы за купюры, которые печатают страны-покупатели, по ценам, которые ты не можешь контролировать.
разве что те, кто сразу и уверенно вырвался, не колебаясь с направлением, типа Эстонии, уже прошли более чем полпути к тому, чтобы стать Европой.
Скажем так, предпосылки к созданию "Европы" у нас наступят примерно тогда, когда более половины граждан избирательного возраста отрицательно ответят на вопрос "поддерживаете ли вы конфискацию имущества у всех депутатов предыдущего созыва" ))
(с)bohemicus
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:08
так об этом и речь, налогов на медицину платится в разы больше, чем реально доходит до медицины. А доходят эти деньги неэффективно. Профессиональным и опытным врачам государство платит в разы меньше, чем какой-то курице без образования, опыта и каких-либо навыков. Громкие рассказы про "диджитализацию", а по факту пшик и только создание видимости работы.
Причем со стороны, как человеку всю жизнь проработавшему программистом в компаниях с серьезно поставленными процессами, мне вся эта лапша на уши и запудривание мозгов просто уши режет. Я поражаюсь как весь этот дилетанизм люди принимают всерьёз.
некоторые пенсионеры, которые привыкли ходить по врачам не для лечения, а просто поговорить. Таких пожалуй и правильно отучать от вредных привычек деньгой.
Если налоги на медицину не отбирать, то у всех будут деньги на посещение врача. Причем этих денег будет в разы больше, чем врачи получают от государства, потому что часть из них не будет уходить на распилы и растраты. А вот их ограниченное количество будет приучать и стимулировать использовать эти деньги эффективно, а не ради того чтобы утолить свой голод общения на врачах.
И врачей будет приучать работать эффективно, а не переводить зазря время пациентов.
Для начала можно было бы какой-то промежуточный вариант реализовать. Например все отобранные налоги на медицину начилсять каждому гражданину на социальный счет. Сделать ограничение на целевую трату этих денег - на медицину. А как, куда и на что потратить эти деньги - это будет решать сам человек, а не коррупционеры. Единственное ограничение - чтобы трата была на медицинские цели и всё. Это позволит дисциплинировать людей, чтобы они тратили эти деньги только на медицину.
В крупных компаниях подобное практикуется - на всех сотрудников выделяется часть денег в виде соцпакета. Соцпакет для всех одинаковый, независимо от должности и положения. Но тратить его можно только на определенные цели - поддержание здоровья, оздоровительные процедуры и т.п. Можно было бы организовать подобное в масштабах государства. Тратишь на что хочешь, но если не отчитаешься о том что потратил на оздоровление, то вычтут потраченное из зарплаты
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:19
"ха" три раза: страхивка для манагеров всегда классом по-выше + такие ништяки как шаровая парковка или служебное авто.
Хорошая шутка: что делать "недообследованным"? -- шататься по всяким клиникам -- лишь бы трата денег целевой была?
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:02
Не осталось по причине убогих ЗП. Я не спорю, что деньги неэффективно используются. Мой пост касался того, что финансирование медицины состоит не только из ЗП врачей, поэтому тариф будет включать ЗП врача, ЗП админ.персонала (главврач, фин. служба и др. вспомагательный персонал), коммуналку, ремонты, инвестиции в оборудование.
Спорно на счет качества - если будут добросовестно лечить, то клиентов не останется. Есть анектод о том как врач вместо себя оставил сына, который вылечил всех пациентов и врач по возвращению ему говорит: "Что ты наделал? Нам еще нужно дачу достроить, машину купить".
Тарифы даже на консультатцию в частных клиниках и близко не вписываются в Ваши 85 грн./час.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 22 гру, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:06
Если говорим о частной клинике, то без профита никто работать не будет, тем более, инвестировать без отдачи с процентами (стоимость капитала).
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