Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...

Додано: Вів 22 гру, 2020 01:48

Амвросий написав: 13500 / 160 = 84.37 грн/час



С большим успехом можно было отменить налоги на финансирование медицины и поставить докторам тариф те-же 85 грн/час или 1 грн 42 коп в минуту, который будут оплачивать пациенты. Теми деньгами, которые государство у них не будет отбирать в виде налогов. Исключив таким образом из цепочки всех паразитов и лишние затраты на администрирование. 13500 / 160 = 84.37 грн/часС большим успехом можно было отменить налоги на финансирование медицины и поставить докторам тариф те-же 85 грн/час или 1 грн 42 коп в минуту, который будут оплачивать пациенты. Теми деньгами, которые государство у них не будет отбирать в виде налогов. Исключив таким образом из цепочки всех паразитов и лишние затраты на администрирование.

"Как европейский уровень зарплат повысит общую квалификацию врачей и клиник до европейской?"

все не так просто. если прикинуть выплаченные налоги (даже взяв 10к средней зп) и возврат с учетом доли в бюджете расходов на медицина с учетом того, что зарплатный фонд - лишь некоторая часть, то сумма раз в 10 больше реально проведенного времени в больницах по 85 грн за час.Но вот пенсионеров (а их среди пациентов - большая часть) по таким тарифам гуманнее сразу предложить закапывать.Множество плательщиков за медицинскую услугу мало пересекается с множеством ее получателей.И соотношение это становится грустнее с каждым годом, уже сейчас примерно 1 работник платит за 1 пенсионера согласно данным ПФ. Дальше-хуже, где-то до 2051 (1991+60).Собственно потому без реформы медицина загнется совсем, вопрос только в правильности реформы.По частным - я вообще тоже предпочитаю, хотя бы просто потому что время, затраченное на посиделки в очередях, обходится дороже приема в частной.Однако далеко не всегда частная клиника гарантирует качество. По крайней мере не из "крутых" с конскими тарифами, а те, что "подемократичнее" в ценах. Мне лор чуть не начал пробивать не ту носовую пазуху, потому что перепутал и перевернул снимок, благо я вовремя понял что дело пошло не так ))Хотя в целом конечно качество обслуживания гораздо лучше.Кстати, в гос.клиниках стоило бы реально ввести отдельную опцию "платно но ускоренно" с ценами пониже частных. И денег заработали бы и поток пациентов распределился - у пенсионеров больше ресурса свободного времени но меньше ресурса по финансам.В реале конечно эта затея может закончиться плохо. У бюджетных работников рефлекс усложнять обычные бесплатные процессы, чтобы мотивировать клиента на "конвертик"Европейского уровня зарплаты бюджетников у нас не может быть априори пока этого уровня не достигнут те, кто бюджет наполняет.Вопрос стоит по другому - мы уже на пороге дефицита медиков, когда он наступит, брать будут всех подряд, даже "двоечников". Собственно с ментами это в каком-то роде происходит, но не везде.Есть масса моментов, где можно оптимизировать более чем на 50%. Тот же терапевт, если случай типовый, большую часть приема тратит на писанину. В частной в такой ситуации он пощелкал на компе, допечатал что-то свое - сохрянается в электронную карту, с копией на принтер.Плюс сейчас в голосовой набор умеет любой телефон - все еще более упростилось.Хотя прогресс уже ощутил, моя мать, хоть и слабенько обращается с техникой, но после сдачи анализа крови на следующий день получила результат на email, отправила его врачу по мессенджеру, получила консультацию и предписания. Не нужно выходить из дома и врачу бегать по пациентам.Безусловно, есть случаи когда нужно только лично на прием. Но если хотя бы часть несерьезных случаев отсечь таким образом, это сильно улучшить ситуацию.