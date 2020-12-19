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Шмигаль розповів про підвищення
зарплат українським...

Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:24

Нет уж, давайте после учителей )))
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:56

  Ragnar написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ragnar написав:А кто будет инвестировать в килиники, мед. оборудование? Вы ходили в частную клинику хотя бы на консультацию? Поинтересуйтесь какие там тарифы.
Если сделать полностью частную медицину, то в тарифы будут заложены расходы на инвестиции и прибыль инвесторов/акционеров. Мало не покажется.

А если медицина финансируется с налогов - инвестировать уже не нужно?
Или финансирования с налогов хватит и на зарплату и на инвестирование?

В чём профит то?

Если говорим о частной клинике, то без профита никто работать не будет, тем более, инвестировать без отдачи с процентами (стоимость капитала).

Ну так чем же финансирование через налоги лучше то? Особенно в плане инвесирования которое априори задирает цену для частных клиник и это типа плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02

  _hunter написав:"ха" три раза: страхивка для манагеров всегда классом по-выше + такие ништяки как шаровая парковка или служебное авто.


преференции для манагеров классом повыше - это чисто совковый стиль предприятия.

для топ менеджмента соцпакет такой-же как и для джунов. Парковка тоже для всех одинаково платная, но компания делает скидку - тоже одинаковую для всех работников независимо от занимаемой должности.

По поводу "страхивок" - можно взять медстраховку, которую оплатит компания, а можно те-же деньги потратить на спорт и медицину. Как потратить эти деньги решаешь сам, если выбираешь потратить на чтото сам - нужно просто приложить скан чека, в качестве подтверждения, что назначение оплаты целевое (медицина или спорт).

Деньги дают сразу. Но если не подтвердишь целевую трату в течении года, то вычтут из зарплаты.

Никакого обязалова.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 15:18, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:09

  Ragnar написав:Тарифы даже на консультатцию в частных клиниках и близко не вписываются в Ваши 85 грн./час.


консультация вообще бесплатная. Оплата за процедуры, рентген, анализы и т.п.
Амвросий
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