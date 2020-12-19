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Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:24
Нет уж, давайте после учителей )))
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balta_laska
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:56
Ragnar написав: vitaliy_berdinskikh написав: Ragnar написав:
А кто будет инвестировать в килиники, мед. оборудование? Вы ходили в частную клинику хотя бы на консультацию? Поинтересуйтесь какие там тарифы.
Если сделать полностью частную медицину, то в тарифы будут заложены расходы на инвестиции и прибыль инвесторов/акционеров. Мало не покажется.
А если медицина финансируется с налогов - инвестировать уже не нужно?
Или финансирования с налогов хватит и на зарплату и на инвестирование?
В чём профит то?
Если говорим о частной клинике, то без профита никто работать не будет, тем более, инвестировать без отдачи с процентами (стоимость капитала).
Ну так чем же финансирование через налоги лучше то? Особенно в плане инвесирования которое априори задирает цену для частных клиник и это типа плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02
_hunter написав:
"ха" три раза: страхивка для манагеров всегда классом по-выше + такие ништяки как шаровая парковка или служебное авто.
преференции для манагеров классом повыше - это чисто совковый стиль предприятия.
для топ менеджмента соцпакет такой-же как и для джунов. Парковка тоже для всех одинаково платная, но компания делает скидку - тоже одинаковую для всех работников независимо от занимаемой должности.
По поводу "страхивок" - можно взять медстраховку, которую оплатит компания, а можно те-же деньги потратить на спорт и медицину. Как потратить эти деньги решаешь сам, если выбираешь потратить на чтото сам - нужно просто приложить скан чека, в качестве подтверждения, что назначение оплаты целевое (медицина или спорт).
Деньги дают сразу. Но если не подтвердишь целевую трату в течении года, то вычтут из зарплаты.
Никакого обязалова.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Вів 22 гру, 2020 15:18, всього редагувалось 3 разів.
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Амвросий
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:09
Ragnar написав:
Тарифы даже на консультатцию в частных клиниках и близко не вписываются в Ваши 85 грн./час.
консультация вообще бесплатная. Оплата за процедуры, рентген, анализы и т.п.
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Амвросий
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