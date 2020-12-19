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Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15
Амвросий написав: _hunter написав:
Пан эксперт ни разу не слышал про "золотой парашют"?..
такого в компаниях где работал не встречал.
Но я в частных компаниях работал, не государственных.
...
Естественно: это Гугл/Амазон/Майкрософт...
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_hunter
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