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Шмигаль розповів про підвищення
зарплат українським...

Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Пан эксперт ни разу не слышал про "золотой парашют"?..


такого в компаниях где работал не встречал.
Но я в частных компаниях работал, не государственных.
...

Естественно: это Гугл/Амазон/Майкрософт...
_hunter
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 22.03.15
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