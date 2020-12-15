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Понад 260 тис. українців
оформили заявки на виплату 8...

Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51

Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8...

Пропонуємо до обговорення:
Для отримання підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень за п’ять днів через державний сервіс "Дія" подала заяви понад 261 тис. осіб.

Дивися повний текст Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8 тис. грн у \"Дії\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51

Оформить то оформили. А скольким выдадут?
p_a_l
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