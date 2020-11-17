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В Ізраїлі запропонували незвичайний метод боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Тель-Авівського університету (TAU) довели, що коронавірус можна вбити ефективно, швидко і дешево, використовуючи ультрафіолетові світлодіоди (УФ-світлодіоди).
Дивися повний текст В Ізраїлі запропонували незвичайний метод боротьби з коронавірусом
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52
С самого начала эпидемии конфискованную у дочки УФ лампу для маникюра используем для стерилизации всей мелочевки, побывавшей на улице: ключи, наличка, корреспонденция и т.д.
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