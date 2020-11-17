RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Ізраїлі запропонували
незвичайний метод боротьби з...

В Ізраїлі запропонували незвичайний метод боротьби з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52

В Ізраїлі запропонували незвичайний метод боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Тель-Авівського університету (TAU) довели, що коронавірус можна вбити ефективно, швидко і дешево, використовуючи ультрафіолетові світлодіоди (УФ-світлодіоди).

Дивися повний текст В Ізраїлі запропонували незвичайний метод боротьби з коронавірусом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91761
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52

С самого начала эпидемии конфискованную у дочки УФ лампу для маникюра используем для стерилизации всей мелочевки, побывавшей на улице: ключи, наличка, корреспонденция и т.д.
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 05.09.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: a_ivkov, Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
R2 » Вів 01 гру, 2020 20:51
5 444
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 10:24
vitaliy_berdinskikh
Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 14:06
18 1997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 12:57
ewsdewsd2
Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з...
R2 » Сер 11 лис, 2020 19:21
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 19:22
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.