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Зеленський анонсує "глобальну" судову реформу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи. За його словами, зараз Україна "воює" з деякими суддями Конституційного суду.
Дивися повний текст Зеленський анонсує \"глобальну\" судову реформу з наступного року
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52
Будет также как и с медициной, платная?
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