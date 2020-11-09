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Податкова разом з представниками руху SaveFOP розробила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроекту, який відповідає вимогам протестуючих фізосіб-підприємців.
Дивися повний текст Податкова разом з представниками руху SaveFOP розробила компромісний законопроект
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58
А сами SaveFOPовцы знают о своих представителях с которыми налоговая договаривается?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:02
барыгам лишь бы не светить обороты, а кто поможет это сделать - им безразлично
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