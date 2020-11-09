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Податкова разом з представниками
руху SaveFOP розробила...

Податкова разом з представниками руху SaveFOP розробила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58

Податкова разом з представниками руху SaveFOP розробила...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроекту, який відповідає вимогам протестуючих фізосіб-підприємців.

Дивися повний текст Податкова разом з представниками руху SaveFOP розробила компромісний законопроект.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58

А сами SaveFOPовцы знают о своих представителях с которыми налоговая договаривается?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:02

барыгам лишь бы не светить обороты, а кто поможет это сделать - им безразлично
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:02

  kolodka_eduard написав:барыгам лишь бы не светить обороты, а кто поможет это сделать - им безразлично

А вы чем зарабатываете на жизнь, чем барыжите? Умом, раб силой, чем?
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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