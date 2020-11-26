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Зеленський хоче домогтися
безвізового режиму з США

Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03

Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами у туризмі та безвізовому режимі.

Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:04

Ну че, языком болтать - не мешки. путь сначала сделает - потом говорит
До Пети, и Ющенко, и овощ и юлька говорили "что хотелось бы безвиз" но ничего для этого не делали
так то пусть сначала сделает шаги, а не просто языком мелет
kovalan
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

В Украине растет задолженность по зарплате. По состоянию на 1 ноября сумма составляла почти 3,8 млрд грн и является рекордной за последние десять лет.

это из соседней ветки.
а этому клоуну диснейленд захотелось.
Tabak
 
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