Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами у туризмі та безвізовому режимі.
Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03
Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:04
Ну че, языком болтать - не мешки. путь сначала сделает - потом говорит
До Пети, и Ющенко, и овощ и юлька говорили "что хотелось бы безвиз" но ничего для этого не делали
так то пусть сначала сделает шаги, а не просто языком мелет
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
это из соседней ветки.
а этому клоуну диснейленд захотелось.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:27
Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Эпоху бедности прошли ну там осталось пару пенсов добить и все бедность победили.. коррупцию побороли как там на рекламе выборов было - по весне будем садить -- посадили всех значит.., мир на востоке - осталось только признать что Крым то московия и все.. пора и в США по безвизу ехать...с Ростовом видно проблемы.
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