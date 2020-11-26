Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами у туризмі та безвізовому режимі.
Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03
Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:04
Ну че, языком болтать - не мешки. путь сначала сделает - потом говорит
До Пети, и Ющенко, и овощ и юлька говорили "что хотелось бы безвиз" но ничего для этого не делали
так то пусть сначала сделает шаги, а не просто языком мелет
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
это из соседней ветки.
а этому клоуну диснейленд захотелось.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:27
Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Эпоху бедности прошли ну там осталось пару пенсов добить и все бедность победили.. коррупцию побороли как там на рекламе выборов было - по весне будем садить -- посадили всех значит.., мир на востоке - осталось только признать что Крым то московия и все.. пора и в США по безвизу ехать...с Ростовом видно проблемы.
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:32
Єдиний та неповторний, один на цілий світ - наш президент-дe6iл. Як завжди, меле що небудь навіть не розібравшись у питанні. Ну точно як на сцені Кварталу 95. Для того, щоб країні дали "безвіз" із США (ця програма офіційно має назву Visa Waiver Program), відсоток відмов у візах до США у посольствах країни має складати менше 4%. Згідно оф. статистики, відсоток відмов в Україні за 2019 рік становить 46%. Розумієш, Вова? Де 4, а де 46. Майже кожному другому українцю відмовляють у візі. Та що там казати, навіть Польща, і та отримала безвіз тільки в минулому році. Так що українці можуть розслабитися, нам така радість іще довго не світить.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:03
Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:09
Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
Я же говорил, пришли в Европу пора идти в США.
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