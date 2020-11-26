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Зеленський хоче домогтися
безвізового режиму з США

Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03

Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами у туризмі та безвізовому режимі.

Дивися повний текст Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:04

Ну че, языком болтать - не мешки. путь сначала сделает - потом говорит
До Пети, и Ющенко, и овощ и юлька говорили "что хотелось бы безвиз" но ничего для этого не делали
так то пусть сначала сделает шаги, а не просто языком мелет
kovalan
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

В Украине растет задолженность по зарплате. По состоянию на 1 ноября сумма составляла почти 3,8 млрд грн и является рекордной за последние десять лет.

это из соседней ветки.
а этому клоуну диснейленд захотелось.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:52

Чем дитя не тешилось :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:27

Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

Эпоху бедности прошли ну там осталось пару пенсов добить и все бедность победили.. коррупцию побороли как там на рекламе выборов было - по весне будем садить -- посадили всех значит.., мир на востоке - осталось только признать что Крым то московия и все.. пора и в США по безвизу ехать...с Ростовом видно проблемы.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:32

Єдиний та неповторний, один на цілий світ - наш президент-дe6iл. Як завжди, меле що небудь навіть не розібравшись у питанні. Ну точно як на сцені Кварталу 95. Для того, щоб країні дали "безвіз" із США (ця програма офіційно має назву Visa Waiver Program), відсоток відмов у візах до США у посольствах країни має складати менше 4%. Згідно оф. статистики, відсоток відмов в Україні за 2019 рік становить 46%. Розумієш, Вова? Де 4, а де 46. Майже кожному другому українцю відмовляють у візі. Та що там казати, навіть Польща, і та отримала безвіз тільки в минулому році. Так що українці можуть розслабитися, нам така радість іще довго не світить.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:03

Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

  NetSerpent написав:Єдиний та неповторний, один на цілий світ - наш президент-дe6iл.
Как то не толерантно.. более полит корректно сказать так - не имеющий аналогов в мире)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:09

Re: Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

Я же говорил, пришли в Европу пора идти в США.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:58

ну чё, таки 52-й Штат.. имеем право :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:26

  NetSerpent написав:.. навіть Польща, і та отримала безвіз тільки в минулому році. ..

Получается, самый простой путь получить бэвыз - войти в состав Польши?
sequence
 
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