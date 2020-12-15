Заборгованості за пенсійною програмою у 2020 році відсутні, пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.
Дивися повний текст У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:56
У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії
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Дивися повний текст У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії.
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