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У Мінфіні обіцяють цього
року вчасно виплатити пенсії

У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:56

У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованості за пенсійною програмою у 2020 році відсутні, пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Дивися повний текст У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:56

Три дні не можу отримати пенсію за грудень 2020 в Альфа банку
a_ivkov
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