Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги.
Дивися повний текст Кого змусять повернути \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
Кого змусять повернути "карантинні" 8 тисяч гривень
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Дивися повний текст Кого змусять повернути \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
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