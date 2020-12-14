Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги.
Дивися повний текст Кого змусять повернути \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
Кого змусять повернути "карантинні" 8 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кого змусять повернути \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:06
Re: Кого змусять повернути
На ком еще может отыграться страна сидящая на игле МВФ? Именно собирать долги с граждан не успев раздать.
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