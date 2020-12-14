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Кого змусять повернути
"карантинні" 8 тисяч гривень

Кого змусять повернути "карантинні" 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

Кого змусять повернути "карантинні" 8 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги.

Дивися повний текст Кого змусять повернути \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
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ещё выдавать не начали, а уже вернуть... Лихо
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:06

Re: Кого змусять повернути

На ком еще может отыграться страна сидящая на игле МВФ? Именно собирать долги с граждан не успев раздать.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:00

Пенсионерам по тысяче, а бедным певцам по восемь .
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