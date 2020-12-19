Попит на ринку нерухомості в Україні відновився та поволі зростає.
Дивися повний текст Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:55
Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ.
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:56
Выросло, на 5-10%. В среднем на 7,5%. А доллар к гривне с 21 декабря 2019 года по 21 декабря 2020 года вырос на 19,3%.
Выросло у них :)
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:27
R2 В Польше больше виросло благодаря Украинцам которие там скупают недвигу
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