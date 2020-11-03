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ДФС викрила мільярдну схему
ухилення від податків на...

ДФС викрила мільярдну схему ухилення від податків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:11

ДФС викрила мільярдну схему ухилення від податків на...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США на близько 2 млрд грн.

Дивися повний текст ДФС викрила мільярдну схему ухилення від податків на імпортні авто.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:11

2 млрд, оце вже гроші і схеми
Rainbow
 
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