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ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Вартість для Євросоюзу однієї дози допоки не схваленої в Європі вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу становитиме 15,5 євро, або близько 18,9 долара.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25
В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
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