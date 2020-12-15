Вартість для Євросоюзу однієї дози допоки не схваленої в Європі вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу становитиме 15,5 євро, або близько 18,9 долара.
Дивися повний текст ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25
ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу
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Дивися повний текст ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:26
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