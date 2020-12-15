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ЗМІ дізналися ціну вакцини
Pfizer для Євросоюзу

ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25

ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
Вартість для Євросоюзу однієї дози допоки не схваленої в Європі вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу становитиме 15,5 євро, або близько 18,9 долара.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25

В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:26

  sopkotomhu написав:В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум

И ещё 100% придумают справки про вакцинацию без которых не будут пускать в автобусы и булочные. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:24

  andrein написав:
  sopkotomhu написав:В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум

И ещё 100% придумают справки про вакцинацию без которых не будут пускать в автобусы и булочные. :)

Пока не будет бесплатной вакцинации -- про это (булочные/автобусы) можно будет не переживать. Но вот в самолет справка может и потребоваться...
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:11

Как обычно, дешевле будет просто купить справку что вакцинирован, при необходимости.
tservice_ks
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