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Уряд затвердив програму безпеки
дорожнього руху до 2023 року

Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:38

Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року

Пропонуємо до обговорення:
Документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року.

Дивися повний текст Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року.
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