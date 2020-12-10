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Tesla запровадить щомісячну
передплату на автопілот

Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:14

Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що наступного року компанія введе щомісячну передплату на функцію автопілота на власних електрокарах.

Дивися повний текст Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот.
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Будет как интернет на 30 дней, не внес своевременно оплату - на вираже автопилот выключился, проблемы индейцев...
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