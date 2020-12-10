Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що наступного року компанія введе щомісячну передплату на функцію автопілота на власних електрокарах.
Дивися повний текст Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:14
Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот
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Дивися повний текст Tesla запровадить щомісячну передплату на автопілот.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:14
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