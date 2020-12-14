RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські поліцейські отримали
перші автомобілі-фантоми...

Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:25

Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство інфраструктурних проектів України передало Національній поліції 4 автівки для встановлення інтегрованої системи контролю швидкості.

Дивися повний текст Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:25

Н да.... Другие то проблемы уже все решены! Осталось только накупить машинок и отмыть на них бабосики...
svetoch-10
 
Повідомлень: 380
З нами з: 21.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості
R2 » Пон 21 гру, 2020 11:57
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 11:57
Astacus
Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в...
R2 » Чет 17 гру, 2020 16:37
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 16:37
Sunny256
Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій... 1, 2
R2 » Пон 14 гру, 2020 21:02
12 879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 10:54
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.