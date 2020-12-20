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Гарантовану суму вкладів треба
піднімати через інфляцію...

Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29

Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір гарантованої суми треба підняти утричі через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.

Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29

Скільки років ми чуємо цю пісню про підняття?
Такі новини навіть публікувати не потрібно.
Хай зроблять - тоді напишете.
vitoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:31

Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.

Как рядовой вкладчик может определить, какой банк рисковый и проблемный, а какой нет? Размер ставки по депозиту отражает не только рискованность банка, но и его жадность. А проблемы банка как правило скрыты и не очевидны для обычного гражданина.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:14

  Кузя написав:Как рядовой вкладчик может определить, какой банк рисковый и проблемный, а какой нет? Размер ставки по депозиту отражает не только рискованность банка, но и его жадность. А проблемы банка как правило скрыты и не очевидны для обычного гражданина.

Если банк платит проценты выше среднерыночных, то у банка проблемы с ликвидностью (начинает работать как финансовая пирамида - берет новые обязательства, чтобы погашать старые или еще хуже - выводить в офшоры). Здесь также включается жадность со стороны вкладчика, за которую приходится расчитываться, когда банк ложится.
Жадность со стороны банка по процентам на депозиты говорит, что у банка нет проблем с ликвидностью и он может себе позволить ждать более сговорчивого вкладчика.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:20

Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.

дайон 800000 грн
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:16

Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.

  Ragnar написав:Если банк платит проценты выше среднерыночных, то у банка проблемы с ликвидностью (начинает работать как финансовая пирамида - берет новые обязательства, чтобы погашать старые или еще хуже - выводить в офшоры). Здесь также включается жадность со стороны вкладчика, за которую приходится расчитываться, когда банк ложится.
Жадность со стороны банка по процентам на депозиты говорит, что у банка нет проблем с ликвидностью и он может себе позволить ждать более сговорчивого вкладчика.


Сам такую формулировку придумал или повторяешь мантру, которую постоянно вдалбливают.
Что такое средняя ставка по рынку и кто ее может объективно определить? И таки да, ситуация у каждого банка может быть разная. Один направил деньги в надежный высокодоходный проект, другой сидит на шее у правительства, а третий на форексе играет. Откуда мне знать, кто чем реально занимается.
Единственная гарантия - не переступать за 200000.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:41

Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.

Поднимать сумму, чтобы опустить вкладчиков. КС тихо шуршит.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:52

  ruvex написав:Поднимать сумму, чтобы опустить вкладчиков. КС тихо шуршит.

Пер-р-реведи :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:38

Так, вже час, звичайно
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:10

Та зачем, на момент 7000 дол, очень приличная сумма.. ха-ха..
Уже годами одно и то же обсуждают.
Rainbow
 
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