Розмір гарантованої суми треба підняти утричі через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.
Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29
Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29
Скільки років ми чуємо цю пісню про підняття?
Такі новини навіть публікувати не потрібно.
Хай зроблять - тоді напишете.
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