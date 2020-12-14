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Гарантовану суму вкладів треба
піднімати через інфляцію...

Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29

Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір гарантованої суми треба підняти утричі через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.

Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29

Скільки років ми чуємо цю пісню про підняття?
Такі новини навіть публікувати не потрібно.
Хай зроблять - тоді напишете.
vitoz
 
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