Розмір гарантованої суми треба підняти утричі через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.
Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29
Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію — НБУ.
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:29
Скільки років ми чуємо цю пісню про підняття?
Такі новини навіть публікувати не потрібно.
Хай зроблять - тоді напишете.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:31
Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.
Как рядовой вкладчик может определить, какой банк рисковый и проблемный, а какой нет? Размер ставки по депозиту отражает не только рискованность банка, но и его жадность. А проблемы банка как правило скрыты и не очевидны для обычного гражданина.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:14
Если банк платит проценты выше среднерыночных, то у банка проблемы с ликвидностью (начинает работать как финансовая пирамида - берет новые обязательства, чтобы погашать старые или еще хуже - выводить в офшоры). Здесь также включается жадность со стороны вкладчика, за которую приходится расчитываться, когда банк ложится.
Жадность со стороны банка по процентам на депозиты говорит, что у банка нет проблем с ликвидностью и он может себе позволить ждать более сговорчивого вкладчика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:20
Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.
дайон 800000 грн
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:16
Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.
Сам такую формулировку придумал или повторяешь мантру, которую постоянно вдалбливают.
Что такое средняя ставка по рынку и кто ее может объективно определить? И таки да, ситуация у каждого банка может быть разная. Один направил деньги в надежный высокодоходный проект, другой сидит на шее у правительства, а третий на форексе играет. Откуда мне знать, кто чем реально занимается.
Единственная гарантия - не переступать за 200000.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:41
Re: Гарантовану суму вкладів треба піднімати через інфляцію.
Поднимать сумму, чтобы опустить вкладчиков. КС тихо шуршит.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:52
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