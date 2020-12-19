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Ринок газу зможе повноцінно
запрацювати лише наступного року

Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:11

Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Ринкові механізми на ринку природного газу повною мірою запрацюють тільки з початком наступного опалювального сезону.

Дивися повний текст Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:11

Долги населения 54 млд.гр,а олигархам списали 111млд.гр.Спрашивается где логика?
ivan_fomenko22
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