Ринкові механізми на ринку природного газу повною мірою запрацюють тільки з початком наступного опалювального сезону.
Дивися повний текст Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:11
Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:11
Долги населения 54 млд.гр,а олигархам списали 111млд.гр.Спрашивается где логика?
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